Recovery: Liuzzo (Fondazione Guido Carli), mondo nuovo non è miraggio ma una missione di tutti

- La Fondazione Guido Carli si fa carico di un progetto ambizioso con l’obiettivo di concorrere alla ripartenza, al mondo nuovo: e lo fa oggi chiamando a questo tavolo il meglio dell’imprenditoria e dell’ingegno italiano, pronto a offrire il suo contributo, in termini di idee e progetti, per arrivare ad un documento di sostegno all’azione di governo. Lo ha detto la presidente della Fondazione, Romana Liuzzo, aprendo la convention “Il mondo nuovo” organizzata oggi a Roma. “Un vero e proprio Patto per l’Italia, che ponga sanità e ambiente al centro del dibattito: il mondo nuovo non è un miraggio, ma una missione a cui siamo chiamati, nessuno escluso”, ha detto, aggiungendo che “non siamo in un’epoca di cambiamenti ma in un cambiamento d’epoca”. (Rin)