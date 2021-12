Farnesina: segretario generale Sequi, spirito di servizio e coraggio fondamentali per diplomatici di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, è intervenuto oggi alla terza tappa di Sky TG24 “Live In”, una rassegna che si articola in una serie di incontri pensati per creare un’occasione di confronto e dibattito con ospiti nazionali e internazionali del mondo della politica, dell’economia, della scienza, della cultura, dell’industria, dello spettacolo e dello sport. Tema dell’evento di quest’anno è la “Next Generation”. La sessione di apertura, riferisce una nota della Farnesina, ha previsto un segmento in cui il network ha dedicato un premio virtuale ad una categoria di giovani che si è distinta per professionalità e visione. La scelta è ricaduta sui giovani diplomatici Luca Attanasio e Tommaso Claudi. Nel suo intervento, Sequi ha ricordato i valori chiave per il diplomatico di oggi: spirito di servizio, coraggio e profonda dedizione, fondamentali soprattutto davanti alle sfide della nuova generazione – disuguaglianze sociali, crisi climatica e tensioni politiche. (Com)