Violenza donne: Di Maio, bene nuove misure, soddisfazione per proposta Ascari

18 ottobre 2021

- Le misure approvate oggi in Consiglio dei ministri in tema di lotta alla violenza contro le donne imprimono ulteriore spinta al nostro lavoro, che ci vede sempre in prima linea e che parte da lontano. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, secondo quanto riferisce una nota stampa. "In particolare voglio esprimere la mia soddisfazione per l'inserimento, tra le nuove norme, della proposta che ha visto l'impegno della deputata M5S Stefania Ascari e che prevede un sostegno economico immediato alle vittime di violenza e ai loro familiari, nei casi in cui versino in stato di necessità", ha dichiarato. (Com)