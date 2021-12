Imprese: Mediobanca, avvio del programma di acquisto di azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca comunica che, a partire dal 6 dicembre, prenderà avvio il programma di acquisto di azioni proprie, già autorizzato dall’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 28 ottobre scorso e dalla Banca Centrale Europea l’11 novembre scorso. Il programma si concluderà entro dodici mesi dall’autorizzazione Bce. L’acquisto riguarderà massime 25.871.097 azioni ordinarie (pari a circa il 3 per cento del capitale sociale) e, in ogni caso non potrà superare 256 milioni di euro di esborso complessivo. L’acquisto ha l’obiettivo di dotare la Banca di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di disporre di azioni proprie da utilizzare sia nell’ambito di eventuali operazioni di crescita esterna, sia in esecuzione di piani di compensi, esistenti e futuri, basati su strumenti finanziari a favore del personale del gruppo nonché da annullare coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico 2019-23 in materia di dividendi e di utile per azione. Gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente, sui mercati regolamentati. (segue) (Com)