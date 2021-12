Imprese: Mediobanca, avvio del programma di acquisto di azioni proprie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume di azioni acquistato in ogni giorno di negoziazione non potrà eccedere il minore tra il 25 per cento del volume giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l’acquisto viene effettuato e il volume medio giornaliero del mese di novembre 2021. Nessuna operazione di acquisto potrà avvenire ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto. Inoltre, il prezzo minimo di acquisto non potrà essere inferiore a 0,51 euro mentre il prezzo massimo non potrà essere superiore del 5 per cento rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. La negoziazione delle azioni proprie non potrà avere luogo nei 30 giorni precedenti l’annuncio dell’approvazione dei risultati di esercizio o di un rapporto finanziario intermedio che Mediobanca renda pubblico. Gli acquisti potranno avvenire in una o più volte nel rispetto della normativa e saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato e comunque in conformità all’autorizzazione Bce. (Com)