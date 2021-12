Ue: Commissione, bene G7 con nuovo approccio su partnership per infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione sulla partnership per le infrastrutture e gli investimenti pubblicata oggi dai leader del G7 definisce un nuovo approccio e misure concrete per ridurre l'attuale divario di investimenti infrastrutturali a livello globale. Questo il commento della Commissione europea che ha evidenziato che l'Ue sta lavorando a stretto contatto con i suoi partner del G7 per promuovere investimenti sostenibili in tutto il mondo, in linea con la sua strategia Global Gateway recentemente adottata. Secondo l'esecutivo europeo, la dichiarazione rispecchia gli obiettivi e l'approccio dell'iniziativa Global Gateway, lanciata il primo dicembre 2021. "La dichiarazione dei nostri leader del G7 fa eco all'approccio della nostra iniziativa Global Gateway", ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Il nostro obiettivo è chiaro: con Global Gateway, intensificheremo i nostri investimenti per affrontare le sfide urgenti di oggi. Noi investirà in infrastrutture che renderanno il mondo più verde, più connesso e più equo. E offriremo ai partner una scelta positiva. Dimostreremo che esiste un modo diverso per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo, con investimenti orientati al valore", ha aggiunto la presidente. Secondo la Commissione Ue, "la dichiarazione del G7 propone un cambio di passo nelle strategie per finanziare infrastrutture di qualità e sostenibili, per garantire una forte ripresa dalla pandemia di Covid-19 e rapidi progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e gli impegni internazionali in materia di clima e ambiente, compresi quelli recentemente assunti alla Cop26", ha scritto l'esecutivo europeo in una nota. (Beb)