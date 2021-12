Governo: Cdm, via libera a nomina Avvocato generale aggiunto per Mariani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del presidente Mario Draghi, vista la proposta dell'avvocato generale dello Stato, la nomina dell'avvocato dello Stato Leonello Mariani ad avvocato generale aggiunto; Secondo quanto riferito da Palazzo Chigi in una nota, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, il Cdm ha inoltre approvato la proroga del collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Grammenos Mastrojeni, per il proseguimento dell'incarico di vice segretario generale per l'energia e l'azione climatica presso l'Unione per il Mediterraneo (Upm), con sede in Barcellona; Ancora su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Cdm ha approvato la nomina dell'ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare in servizio permanente Aurelio De Carolis a comandante del Comando in capo della squadra navale. (Res)