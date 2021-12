Grecia: Covid, terza dose vaccino per adulti a tre mesi dalla seconda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale per le vaccinazioni della Grecia ha approvato la somministrazione della terza dose (di richiamo) dei vaccini Covid-19 dopo un intervallo di soli tre mesi - invece di sei - per gli adulti che hanno completato il ciclo vaccinale. Lo ha annunciato il segretario generale per l'assistenza sanitaria di base Marios Themistocleous nel corso di una conferenza stampa, chiarendo che le prenotazioni online per le dosi di richiamo saranno gradualmente disponibili sulla piattaforma "emvolio.gov.gr" a partire da stasera- Per coloro che hanno completato la vaccinazione con il vaccino Johnson & Johnson non vi è alcun cambiamento; potranno prenotare, la dose di richiamo due mesi dopo la vaccinazione, come già consigliato. Coloro che sono stati infettati dal virus possono ricevere il "booster" dopo che sono trascorsi tre mesi dalla diagnosi positiva e non più sei. La decisione della autorità di Atene, in linea con quella presa in precedenza dal Regno Unito, si deve all'emergere della nuova variante di coronavirus, Omicron, e per questo la Grecia intende vaccinare il maggior numero possibile di persone entro gennaio 2022. (Gra)