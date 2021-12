Sicurezza: Calabria, Sim carabinieri inaugura corso di formazione per dirigenti sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sim Carabinieri della Calabria inaugura un corso di formazione per dirigenti sindacali unico nel suo genere che diventerà un modello per tutte le altre segreterie regionali d'Italia. "Terra di Calabria" è il titolo, riferisce un comunicato, secondo cui l'obiettivo è dare l'adeguata tutela dei diritti agli agenti delle Forze di polizia in una regione che merita un apparato di sicurezza all'altezza. La Convention, ideata da uno dei segretari nazionali, Antonio Aprile, è stata fortemente voluta dal segretario generale Antonio Serpi, da sempre vicino ai carabinieri calabri, e si svolgerà ad Amantea, presso la sala congressi del Gran Hotel "La Principessa", il 6 dicembre alla presenza di tante personalità civili e militari, a partire da Antonio Serpi stesso. Il programma è in due parti: nella prima saranno presentati i nuovi dirigenti regionali, Giuseppe Grillo, Onofrio Massarotti e Fabrizio Villa, mentre la seconda sarà caratterizzata da interventi di professionisti in materia di tutela sindacale.(Com)