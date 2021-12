Med Forum: prima giornata dedicata a sfide migrazione, Libia, Sahel e transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide poste dai movimenti migratori, dall’instabilità in alcuni Paesi del Mediterraneo, in primis la Libia, e nel Sahel oltre alle opportunità offerte dalla transizione energetica e la pandemia Covid-19 sono stati i punti principali emersi nella prima giornata della VII edizione dei Med Dialogues, l'annuale appuntamento promosso dal ministero degli Esteri e dall'Ispi, in corso oggi a Roma. Nel discorso di apertura, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto che “da soli non possiamo controllare i movimenti migratori che dall’inizio di quest’anno contano 63 mila arrivi, sei volte tanto rispetto al 2019. “Serve un maggiore coinvolgimento di tutti i Paesi europei, anche nel Mediterraneo”, ha proseguito il premier. “L’Italia promuove un avanzamento europeo verso una visione collettiva, basata su un equilibrio effettivo tra responsabilità e solidarietà”, ha affermato, sottolineando la volontà dell’Italia di agire congiuntamente “per prevenire flussi illegali e proteggere i più deboli anche attraverso la promozione di corridoi umanitari dai Paesi più vulnerabili”. È necessario rafforzare i flussi legali che sono una risorsa e non una minaccia per le nostre società, ha concluso Draghi. (segue) (Res)