Med Forum: prima giornata dedicata a sfide migrazione, Libia, Sahel e transizione energetica (3)

- Per quanto riguarda i rapporti con altri Paesi nel Mediterraneo, Draghi ha detto che la collaborazione non può limitarsi ai rapporti bilaterali, né esaurirsi nella gestione delle crisi, deve piuttosto svilupparsi in una prospettiva di crescita sostenibile, condivisa, e di lungo termine. Questa collaborazione è necessaria “per rafforzare ulteriormente i legami sociali ed economici che ci uniscono e per affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti come quella del cambiamento climatico che vede la temperatura dell’area mediterranea aumentare più della media globale”, ha proseguito Draghi. “Le risorse naturali comuni dei Paesi del Mediterraneo rendono auspicabile una politica energetica condivisa”, ha affermato il premier, sottolineando la necessità di favorire lo sviluppo delle rinnovabili, a partire dall’eolico e dal solare. “Fondamentali sono anche le prospettive offerte dall’idrogeno verde. Dobbiamo continuare a capitalizzare sulle risorse del gas, di cui il Mediterraneo conserva ampie riserve come fonte di transizione nel medio periodo e programmare insieme lo sviluppo dei prossimi anni nella transizione verde e in quella digitale”, ha concluso. (segue) (Res)