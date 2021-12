Med Forum: prima giornata dedicata a sfide migrazione, Libia, Sahel e transizione energetica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’area del Mediterraneo rappresenta “un contesto geografico di importanza centrale ed inconfutabile per la salvaguardia della sicurezza e per la protezione degli interessi strategici” dell’Italia e riveste “un’innegabile valenza per la Regione euro-atlantica in generale, rappresentandone uno degli snodi strategici essenziali”, ha detto da parte sua il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. “In altre parole, l’area del Mediterraneo allargato conferma la sua strategica importanza di tessuto connettivo tra il Nord ed il Sud del nostro emisfero e la sua centrale rilevanza quale irrinunciabile infrastruttura strategica tra l’Oriente e l’Occidente del globo”, ha detto Guerini in collegamento video. “L’intero perimetro geografico a cui facciamo riferimento si conferma teatro di un arco di crisi che pone alla nostra sicurezza condivisa le sfide meno intellegibili e perciò più pericolose”, ha aggiunto. (segue) (Res)