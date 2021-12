Med Forum: prima giornata dedicata a sfide migrazione, Libia, Sahel e transizione energetica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei temi centrali degli interventi odierni è stata la Libia, dove il 24 dicembre dovrebbero svolgersi le elezioni presidenziali. L’Italia sostiene con convinzione il processo di transizione politica e di pacificazione della Libia, ha affermato Draghi. “La conferenza di Parigi del 12 novembre scorso, co-presieduta da Italia, Francia, Germania, Libia e Nazioni Unite ha riaffermato l’unità della comunità internazionale intorno a questo obiettivo e ha confermato che solo un processo a guida libica potrà portare a una soluzione piena e duratura della crisi nel Paese”, ha proseguito il primo ministro. “Siamo ormai vicini alle elezioni del 24 dicembre, un appuntamento cruciale per i cittadini libici e per il futuro della democrazia nel Paese", ha affermato Draghi, rinnovando l’appello a tutti gli attori politici perché le elezioni siano “libere, eque, credibili e inclusive”. “Soltanto così le istituzioni libiche risulteranno solide e legittimate democraticamente. Ciò faciliterà il ritiro dei mercenari e dei combattenti stranieri”, ha concluso. In merito alla Libia, il titolare della Farnesina ha detto che la stabilizzazione della Libia rappresenta oggi la sfida più immediata per l’Italia. “La Conferenza di Parigi del 12 novembre, co-presieduta da Italia, Libia, Francia, Germania, e Nazioni Unite, ha riaffermato l’ownership libica e il sostegno internazionale alla stabilizzazione, nella cornice del Processo di Berlino e delle Nazioni Unite. Le conclusioni della Conferenza hanno richiamato gli attori libici a impegnarsi costruttivamente per un processo elettorale libero, equo, inclusivo e credibile, in vista del voto previsto il 24 dicembre. È altresì prioritario il ritiro di mercenari e combattenti stranieri dal Paese”, ha detto Di Maio. (segue) (Res)