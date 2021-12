Med Forum: prima giornata dedicata a sfide migrazione, Libia, Sahel e transizione energetica (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Infine, sul tema ambientale, la cosiddetta “transizione verde è una sfida prioritaria per le nostre relazioni e per lo sviluppo complessivo della regione, perché il Mediterraneo è tra le aree più vulnerabili ai cambiamenti climatici, con una temperatura che aumenta del 20 per cento più rapidamente rispetto alla media globale e una riduzione delle precipitazioni estive che potrebbe arrivare al 40 per cento”, ha detto Di Maio. “Sarà fondamentale, perciò, intraprendere un processo di transizione, in cui le energie rinnovabili siano sempre più centrali nelle relazioni energetiche regionali”, ha aggiunto. Mentre sulla pandemia Covid-19, l’Italia ha incessantemente incoraggiato solidarietà e cooperazione internazionale nella lotta alla pandemia e ritiene “imperativo” raggiungere il 40 per cento della popolazione mondiale immunizzata entro la fine del 2021 e il 70 per cento entro la metà del 2022, come stabilito dalla Dichiarazione di Roma del G20, ha affermato il titolare della Farnesina. “L’impatto della pandemia minaccia di far aumentare da 176 a 192 milioni la porzione di popolazione in condizioni di estrema povertà”, ha aggiunto. “Grazie alla Covax Facility, i Paesi africani hanno ricevuto oltre 226 milioni di dosi vaccinali e quelli della regione Mena oltre 75 milioni. L’Italia ha contribuito alla Covax Facility con oltre 385 milioni di euro e, tramite essa, ha donato oltre 45 milioni di dosi di vaccino a Paesi a basso e medio reddito, con un’attenzione per il Medio Oriente, Nord Africa e Sahel e Corno d'Africa. Sul canale bilaterale, abbiamo donato quasi due milioni di dosi ai Paesi Mena. Sono risultati tuttora insufficienti, che richiedono un impegno ulteriore di tutta la comunità internazionale”, ha detto ancora Di Maio. (Res)