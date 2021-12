Imprese: Intesa Sanpaolo prende atto annuncio Eba su 2021 Eu-wide Transparency Exercise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo prende atto dell’annuncio effettuato oggi dall’Autorità bancaria europea in merito alle informazioni del 2021 Eu-wide Transparency Exercise. Il Consiglio delle Autorità di Vigilanza dell’Eba - spiega una nota - ha approvato il pacchetto informativo per l’Eu-wide Transparency Exercise, che dal 2016 viene condotto annualmente e pubblicato assieme al Risk Assessment Report (Rar). Il transparency exercise annuale si baserà esclusivamente su dati Corep/Finrep, per quanto riguarda metodologia e ambito, al fine di assicurare al mercato un livello di informazione sufficiente e adeguato. I prospetti sono stati compilati a livello centrale dall’Eba e successivamente inoltrati per verifica alle banche e alle autorità di vigilanza. Le banche hanno avuto la possibilità di correggere errori eventualmente identificati e sottoporre quindi i dati corretti tramite i consueti canali per le segnalazioni e di aggiungere informazioni specifiche richieste per chiarire ulteriormente i singoli dati.(Com)