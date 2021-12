Med Forum: ministro Esteri spagnolo, priorità è vaccinazione in tutta area del Mediterrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del coronavirus ha messo ancora più enfasi sull'importanza della necessità di cooperare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, nel suo intervento al panel "Beni comuni mediterranei: un'agenda positiva per il futuro del mediterraneo allargato" all'interno dei lavori della settima edizione dei Med Dialogues, l'annuale appuntamento promosso dal ministero degli Esteri e dall'Ispi, in corso oggi a Roma. Il capo della diplomazia spagnola ha evidenziato che una delle priorità dell'Europa deve essere quella di favorire la diffusione della vaccinazione contro il coronavirus in tutti i Paesi del Mediterraneo. A questo proposito, Albares ha ricordato che il governo di Madrid ha donato 50 milioni di dosi attraverso il meccanismo Covax. Secondo il ministero degli Esteri spagnolo, inoltre, un'altra delle grandi sfide da affrontare in questi anni per l'area mediterranea deve essere quella del cambiamento climatico in quanto il modello attuale "non è più sostenibile". (Spm)