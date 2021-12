Disabilità: Swg e premio Bomprezzi, per 65 per cento italiani pandemia ha peggiorato condizioni di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le persone con disabilità sono state colpite duramente dalla pandemia, sia lo Stato che i cittadini non fanno abbastanza per la loro l'inclusione, le famiglie hanno in media un reddito basso e scivolano verso la marginalità a causa di fattori di rischio come il mantenimento della persona con disabilità e l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. L'atteggiamento verso la disabilità è improntato alla "sensibilità" e alla solidarietà, ma restano forti gli approcci ostili e distanti. Oltre un terzo dei cittadini italiani ha assistito a episodi di discriminazione. Allo stesso tempo i media ignorano il tema della disabilità per la stragrande maggioranza degli italiani (79 per cento) e in Italia nella società c'è limitata attenzione sulle principali esigenze e diritti delle persone con disabilità". È il quadro emerso dall'indagine condotta da Swg con il primo rapporto dell'Osservatorio Cittadini e disabilità sulla percezione da parte dell'opinione pubblica della realtà della disabilità, presentato durante la Cerimonia di consegna del Premio Bomprezzi a Milano. Un mondo che riguarda e investe oltre il 15 per cento degli italiani ma che si rivela poco conosciuto dal resto della popolazione. L'indagine Swg: "Il 63 per cento degli italiani pensa che la divulgazione sulla disabilità sia insufficiente e il 79 per cento ritiene che i media non diano spazio al tema, per avere informazioni scelgono l'azienda sanitaria locale (20per cento), internet (18per cento) e il medico di base (14 per cento). La scarsa conoscenza della disabilità si accompagna ad una valutazione critica sull'attenzione della società agli aspetti più importanti della vita delle persone con disabilità. Il dopo di noi, le barriere architettoniche, i trasporti, la vita indipendente gli ambiti ritenuti più ignorati. Alla domanda su quale atteggiamento culturale prevale in Italia sulla disabilità si impongono quello della "sensibilità" (77) e "solidaristico" (71), ma fanno da contraltare negativo anche la tendenza al pregiudizio (66) e all'indifferenza (62) insieme all'impreparazione (53)". (segue) (Ren)