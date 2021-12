Disabilità: Swg e premio Bomprezzi, per 65 per cento italiani pandemia ha peggiorato condizioni di vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non basta: "A sottolineare l'allarme sulla condizione delle persone con disabilità in Italia anche la dichiarazione di un terzo dei cittadini che ha assistito a episodi di discriminazione. La mancata conoscenza del fenomeno e la marginalità percepita nell'opinione pubblica si riflette nell'idea che lo Stato destini pochissime risorse per le persone con disabilità, in media il 2,7 per cento del Bilancio statale a fronte di un reale 5,6 per cento. È il tema dell'inclusione quello su cui c'è il giudizio più negativo: la stragrande maggioranza degli italiani ritiene che sia lo Stato (74 per cento) che i cittadini (72 per cento) facciano poco o nulla per garantire la partecipazione paritaria delle persone con disabilità. Se per la scuola la percezione è positiva, anche se resta una quota critica e di incerti (24 per cento), invece i servizi assicurati da Comuni per l'accessibilità sono visti da oltre un 60 per cento dei cittadini come insufficienti. Gli italiani pensano che le famiglie con persone con disabilità siano segnate da forte fragilità economica, in media considerano il loro reddito inferiore ai 18mila euro, sotto la soglia nazionale. A pesare sulle famiglie le spese di mantenimento e cura medica della persona, vengono sottostimati i costi meno conosciuti come quelli relativi all'educazione e alla riabilitazione, agli ausili, al caregiver a tempo pieno e quindi l'abbandono del lavoro, alla ristrutturazione dell'abitazione, fino all'impostazione del Dopo di noi. Appena il 19 per cento, infatti, considera un fattore determinante la costruzione del futuro delle persone con disabilità "alla scomparsa dei genitori". (segue) (Ren)