Disabilità: Swg e premio Bomprezzi, per 65 per cento italiani pandemia ha peggiorato condizioni di vita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefani ha aggiunto: "Un impegno sui diritti che oggi vede un importante risultato come il varo della Disability Card, la Carta Europea Della Disabilità, un modo per sconfiggere la burocrazia e garantire un accesso agevolato a beni e servizi. Siamo convinti che la disabilità non debba essere più approcciata in modo pietistico ed assistenzialistico. Con la stessa visione il Governo presenta al Parlamento la Legge Delega sulla disabilità, una norma procedurale per semplificare i passaggi che una persona con disabilità deve affrontare per costruire il proprio progetto di vita. Vogliamo costruire un contenitore in cui ci siano tutte le figure con cui la persona con disabilità è tenuto a dialogare. Non cambieremo nulla di quello che già c'è. Ci limitiamo ad aggiungere il concetto di valutazione multidimensionale in senso semplificativo". I vincitori del Premio Bomprezzi. Il riconoscimento, alla sua prima edizione, assegna nella categoria dei migliori lavori giornalistici che raccontano la disabilità realizzati nel corso dell'ultimo anno il primo premio ex aequo a Laura Badaracchi, Superabile Inail e Nello Del Gatto "Tre soldi" di Radio 3 Rai, secondo posto a Veronica Rossi, Altreconomia, terza classificata Cristina Carpinelli, Radio24. Per la categoria progetto giornalistico da realizzarsi con il contributo del premio vincono Ylenia Sina e Angela Nittoli, Fanpage.it. L'associazione Premio Franco Bomprezzi è nato nel 2021 con lo scopo di «ricordare l'uomo, il comunicatore, l'amico e il compagno di molte battaglie per i diritti delle persone con disabilità» scomparso 7 anni fa attraverso un Premio che riconosca e promuova la migliore informazione giornalistica sul tema. (segue) (Ren)