Disabilità: Swg e premio Bomprezzi, per 65 per cento italiani pandemia ha peggiorato condizioni di vita (6)

- La giuria è composta dalla Presidente dell'associazione, Simonetta Morelli, il fratello di Franco, Marco Bomprezzi, il fraterno amico e collega Gerardo Bombonato, Simonetta Agnello Hornby scrittrice, Stefano Arduini Direttore di Vita, Claudio Arrigoni cronista delle Paralimpiadi di Tokio 2020, Alessandro Cannavò (presidente di giuria) caporedattore del Corriere della Sera e responsabile del blog InVisibili dedicato alla disabilità, Lella Costa attrice, Matteo Flora founder e Ceo di The fool, Antonio Giuseppe Malafarina scrittore poeta e tra i massimi esperti di comunicazione della disabilità, Giovanni Parapini Direttore di Rai per il Sociale, Enrica Roddolo scrittrice e giornalista del Corriere della Sera, Marco Tarquinio Direttore di Avvenire e Silvia Vaccarezza responsabile della rubrica del Tg2 Tutto il bello che c'è. Il premio annovera i patrocini dell' Ordine Nazionale dei giornalisti italiani, degli ordini regionali dei giornalisti della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, ed è realizzato con il patrocinio della Fondazione Cariplo in partnership con Cbm Italia e supportato dalle media partnership di Avvenire, InVisibili blog sulla disabilità di Corriere della Sera, Vita e Superando.it. Giovanni Parapini ha annunciato durante la cerimonia che il Premio godrà per il prossimo anno della Media Partnership di Rai per il Sociale. All'evento del 3 dicembre sono stati presentati anche i risultati del programma Cariplo Crew, iniziativa di Fondazione Cariplo organizzata da Filarete Servizi con il supporto di Fondazione UniMI, che sostiene le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie per migliorare la qualità della vita di persone con fragilità. (Ren)