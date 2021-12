Italia-Palestina: Di Maio incontra ministro degli Esteri palestinese Riyad al Malki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi a margine della settima edizione dei Rome Med Dialogues il ministro degli Esteri palestinese, Riyad al Malki. Il ministro Di Maio, riferisce una nota della Farnesina, ha ribadito l'impegno italiano a favore di una soluzione a due Stati giusta, sostenibile e negoziata tra le parti, quale chiave per la stabilità e la prosperità del Mediterraneo allargato. Nel ribadire il tradizionale sostegno all'Autorità palestinese, il titolare della Farnesina ha rilevato come l'avvio del processo elettorale, con la convocazione delle elezioni amministrative, possa rafforzarne autorevolezza e legittimità, in prospettiva dell'auspicato rilancio dell'iniziativa diplomatica per una soluzione politica del conflitto israelo-palestinese, che l'Italia sostiene convintamente. (segue) (Com)