Rpt - Imprese: Assolombarda, il progetto "Nel Tempo di Una Storia" vincitore ai Best Event Awards 2021 nella categoria educational (2)

- L'obiettivo del progetto è duplice. Da una parte, sostenere e far conoscere i luoghi del saper fare anche nel momento più difficile della pandemia. Dall'altra, avvicinare i giovani alla cultura d'impresa raccontando sui social media storie di donne e uomini che hanno ideato, innovato, prodotto lavoro e bellezza, che trovano espressione negli oggetti iconici, nei brevetti, nei macchinari e nei documenti d'epoca visti attraverso l'obiettivo di Bramante. "Sono tempi di grandi trasformazioni. Il nostro impegno è scegliere contenuti e linguaggi in sintonia con le nuove generazioni. 'Nel Tempo di Una Storia' va proprio nella direzione di far conoscere loro il senso profondo dell'impegno e dei valori dei musei e archivi di impresa, luoghi vivi della comunità, in cui la cultura creativa e quella politecnica, la bellezza e l'arte si fondono. - ha dichiarato Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa - È fondamentale per i giovani conoscere il passato e la storia imprenditoriale del nostro Paese: solo in questo modo avranno gli strumenti per comprendere come si evolverà la società e sapranno interpretare e gestire le trasformazioni economiche e sociali che verranno". Il premio ricevuto ai Best Event Awards 2021 riconosce l'importanza di parlare alle nuove generazioni attraverso nuovi linguaggi e strumenti digitali. Il progetto "Nel tempo di una storia" è riuscito dunque nel suo intento educativo di avvicinare e sensibilizzare i giovani ai valori e all'identità del sistema produttivo del territorio italiano. (Com)