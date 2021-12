Lazio: Coldiretti, bene Regione su avvio pagamenti per "misure a superficie" Psr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un'ottima notizia l'avvio dei pagamenti da parte della Regione Lazio per le "Misure a superficie" del Psr con la liquidazione di circa 45 milioni di euro per 11.937 beneficiari. Ci siamo battuti per ottenere questo risultato che sarà di grande aiuto per le nostre aziende in un momento molto delicato". Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, a seguito dell'annuncio da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura, Enrica Onorati. Pagamenti che verranno erogati nei prossimi giorni con l'accreditamento dell'anticipo dell'85 per cento sul totale richiesto per un liquidato complessivo di 44.787.472,62 euro. (segue) (Com)