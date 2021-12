Partecipate: una politica industriale a Roma è possibile, le proposte dei sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Roma, con oltre 2,5 milioni di abitanti, un terzo dell'intero territorio regionale, e con l'onere di rappresentare l'Italia nel mondo dovrà nei prossimi anni diventare "Capitale della buona occupazione". Lo ha già promesso in campagna elettorale l'ex titolare del Mef, Roberto Gualtieri, eletto sindaco con più del 60 per cento dei consensi. È credibile che il centrosinistra abbia pescato buona parte delle preferenze proprio nel bacino dei migliaia di dipendenti delle società partecipate capitoline i quali, negli ultimi cinque anni, dopo una iniziale luna di miele con la precedente amministrazione, hanno protestato a più riprese contro la riorganizzazione proposta dal Movimento 5 stelle. Il compito a cui è chiamato il sindaco è complesso ma, secondo i sindacati di Roma e del Lazio, è l'occasione giusta per avviare una politica industriale, a regia pubblica, su tutto il complesso delle società partecipate. Il primo atto del sindaco, in materia, è stato quello di tenere la delega sulle partecipate. Il secondo ha riguardato la governance delle società. In settimana l'Assemblea capitolina ha licenziato la delibera che prevede nuovi indirizzi per la scelta dei dirigenti. Il Campidoglio istituirà un Elenco unico generale sul sito comunale: chi è in possesso di requisiti manageriali potrà caricare il suo curriculum e il sindaco potrà o selezionare i profili che ritiene idonei oppure indire avvisi pubblici. La delibera punta a favorire meritocrazia e trasparenza. Un primo passo, ma molti altri sono ancora da fare e andranno compiuti in forte sinergia con la Regione Lazio. La riorganizzazione delle società pubbliche di Roma, infatti, investirà i 30 mila lavoratori impiegati in una trentina di aziende capitoline ma anche tutta la filiera dei servizi resi dagli enti pubblici su base regionale. Un processo complesso ma possibile secondo i sindacati territoriali che hanno elaborato un documento unitario che guarda agli asset dell'economia del futuro: innovazione e transizione ecologica. “Ci aspettiamo che tra Comune di Roma e Regione Lazio si crei un rapporto sinergico”, spiega il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Michele Azzola, interpellato da “Agenzia Nova”. “Incrementare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e creare un’occupazione di qualità dovranno essere le priorità nell’agenda di Comune e Regione”, aggiunge. (segue) (Rer)