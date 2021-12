Partecipate: una politica industriale a Roma è possibile, le proposte dei sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Sono tre gli assi su cui si dovrebbe muovere il Campidoglio, secondo la Cgil: “Accorpamento in un unico soggetto, una mini-holding, di tutte le società che svolgono le cosiddette funzioni strumentali, come la riscossione dei tributi o la guardiania dei palazzi pubblici. Creazione di una società, controllata dall’ente regionale, che riunisca Atac, Cotral e Ferrovie dello Stato per gestire la rete del trasporto pubblico locale. Sviluppo di una multiutility dell’economia circolare, che coinvolga principalmente le società pubbliche o a partecipazione pubblica, come Ama e Acea, per la gestione dell’intero ciclo del rifiuto, dalla produzione al riciclo. Il tutto declinato nell’ottica dell’innovazione e della transizione ecologica, dal momento che a Roma abbiamo un’importante presenza di università e centri di ricerca”, racconta Natale Di Cola, che ha la delega confederale sul tema nella segreteria romana della Cgil. Secondo la Cisl sarebbe auspicabile un’unica holding, con un unico management, che accorpi tutte le partecipate. “La nostra proposta è una holding di tutte le partecipate, con un presidente e un consiglio di amministrazione di alto profilo professionale – racconta il segretario della Cisl di Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini –. È chiaro che la holding risponderà al socio di maggioranza, quindi al Comune di Roma, e che i contratti di servizio andranno tarati sull’impegno richiesto alle singole società”. Per la Uil, invece, la strada è quella di un accorpamento tra partecipate che hanno la stessa vocazione. “La vera holding già c’è, è il Comune di Roma – chiarisce il segretario della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica –. Una holding delle partecipate comporterebbe il rischio di un’equiparazione dei contratti dei lavoratori, i quali hanno tutti competenze diverse. Riteniamo invece che si debba intanto ragionare sull’accorpamento delle società che hanno la stessa missione, e soltanto successivamente, se necessario, valutare un soggetto unico”. I prossimi tavoli tra Campidoglio e sindacato dovranno quindi trovare un punto di sintesi, tenendo conto che la riorganizzazione delle società pubbliche però è necessaria e urgente, perché lo prescrive la norma nazionale, perché serve a ottimizzare le risorse dell’ente comunale. (segue) (Rer)