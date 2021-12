Partecipate: una politica industriale a Roma è possibile, le proposte dei sindacati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già da gennaio, quindi, “si dovrà ragionare” su quanto proposto dai sindacati poiché “si tratta di progetti complicati che vanno implementati da subito. Gennaio dovrà essere il momento in cui programmare il futuro della Capitale e del territorio regionale”, sottolinea Azzola della Cgil. Un’attenzione particolare “dovrà essere dedicata al comparto dei lavoratori Multiservizi, che svolgono funzioni essenziali e che da anni vanno avanti tra proroghe, contratti di lavoro precari e ricorsi giudiziari: è una forza lavoro enorme che va internalizzata”, precisa Civica della Uil. Il faro di riferimento, per tutti i sindacati, però, resta quello della sottoscrizione di un “Patto per il lavoro”: sul punto il sindaco ha già incontrato le associazioni datoriali. “Incontro molto positivo”, ha commentato il primo cittadino. Nient’altro. La richiesta dei sindacati è quella che negli appalti pubblici del Comune di Roma si preveda il rispetto dei contratti nazionali, delle tabelle del costo del lavoro, e una durata dell’impiego che sia più lunga possibile. “È la madre di tutte le battaglie – conclude Costantini della Cisl -. Roma è diventata la città dei lavoretti e del precariato, una condizione che abbassa la qualità del servizio reso dal pubblico. Speriamo già a gennaio, dopo natale, di poter sottoscrivere questo patto”. (Rer)