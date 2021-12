Congo-Kinshasa: Amnesty, proteggere civili durante operazioni militari congiunte contro milizie Adf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i governi dell'Uganda e della Repubblica democratica del Congo (Rdc) stanno conducendo un'operazione militare congiunta nell'est della Rdc contro i ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf) a seguito dei recenti attacchi in Uganda attribuiti a questo gruppo, Amnesty International chiede a tutte le parti di garantire la protezione dei civili e rispetto del diritto internazionale umanitario. "La situazione rimane instabile nella Rdc orientale poiché sia ​​le forze congolesi che quelle ugandesi continuano a combattere i gruppi armati", ha affermato in una nota Sarah Jackson, vicedirettore di Amnesty International per l'Africa orientale, il Corno d'Africa e i Grandi laghi. "I passati interventi militari stranieri nella Repubblica democratica del Congo, compreso l'Uganda, hanno portato a prendere di mira o ferire civili. I comandanti militari in Uganda e nella Repubblica democratica del Congo devono adottare tutte le misure richieste dal diritto umanitario internazionale per proteggere ed evitare danni ai civili durante questa operazione. Devono anche evitare di localizzare strutture militari e soldati vicino alle case dei civili e, dove devono farlo, devono dare un avvertimento adeguato ed evacuare le persone se necessario”, ha aggiunto. (segue) (Res)