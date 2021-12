Congo-Kinshasa: Amnesty, proteggere civili durante operazioni militari congiunte contro milizie Adf (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rdc, ha aggiunto Jackson, "ha l'obbligo di indagare su qualsiasi violazione segnalata del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani sul proprio territorio, anche da parte delle proprie forze, mentre l'Uganda deve indagare su eventuali accuse di violazioni da parte delle proprie forze. La Repubblica democratica del Congo e l'Uganda dovrebbero garantire che vi sia un meccanismo accessibile ai civili nell'area per segnalare in sicurezza le violazioni, qualora si verificassero". Amnesty è anche preoccupata per il rischio di ritorsioni contro i civili da parte dei combattenti delle Adf, che possono sorgere come in passato se non si fa nulla per prevenire tali azioni. Le autorità devono inoltre consentire l'accesso agli operatori umanitari, ai giornalisti e ai difensori dei diritti umani per continuare a svolgere il proprio lavoro senza ostacoli, anche nelle aree in cui si svolgono operazioni congiunte. “La protezione dei civili e il rispetto dei diritti umani dovrebbero essere al centro delle loro azioni. I bambini, gli anziani, le persone con disabilità e gli sfollati interni devono essere particolarmente protetti dai danni", ha affermato Jackson. "Le autorità devono anche consentire l'accesso ad attori umanitari, giornalisti e difensori dei diritti umani per continuare a svolgere il proprio lavoro senza ostacoli, anche nelle aree in cui si stanno svolgendo operazioni congiunte", ha concluso. (Res)