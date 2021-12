Perù: compagnia mineraria annuncia sospensione produzione di rame nel suo giacimento di Las Bambas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria Mmg Ltd, di base in Australia, ha annunciato la sospensione della produzione di rame nel suo giacimento di Las Bambas, in Perù, a partire dalla metà di dicembre. La decisione, fa sapere la compagnia in un comunicato, segue l’impossibilità di raggiungere un accordo con le comunità della provincia di Chumbivilcas, che per giorni hanno bloccato le vie pubbliche come forma di protesta nei confronti dell’azienda mineraria. "Come risultato di questo blocco in corso e della restrizione della logistica in entrata e in uscita, Las Bambas è stata costretta a ridurre gradualmente le operazioni minerarie e la produzione cesserà a metà dicembre a causa della mancanza di materiali di consumo chiave", fa sapere l’azienda. Il giacimento produce circa il 2 per cento del rame prodotto a livello mondiale.(Brb)