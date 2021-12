Med Forum: ministro Esteri croato, sosteniamo il percorso europeo dei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia sostiene fortemente il percorso di adesione europea dei Paesi dei Balcani occidentali. Lo ha ribadito oggi il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, che ha preso parte al panel sul Mediterraneo "Mediterranean common goods" all'interno dei lavori della settima edizione dei Med Dialogues, l'annuale appuntamento promosso dal ministero degli Esteri e dall'Ispi, in corso oggi a Roma. Radman ha ricordato che alcuni Paesi della regione si affacciano sull'Adriatico e condividono l'eredità storica e culturale degli altri Paesi del Mediterraneo. Il ministro ha poi ricordato che la Croazia condivide con gli Stati della regione balcanica anche una storia comune attraverso la Jugoslavia. "La Croazia li vuole in Ue. Abbiamo bisogno di un approccio politico più forte alla regione. Dobbiamo cercare di avere discussioni regolari, per mostrare più interesse e disponibilità ad aiutare. I Paesi dei Balcani occidentali devono però soddisfare i criteri per l'adesione", ha detto il ministro di Zagabria. "Dobbiamo innanzitutto imparare dal passato e alcuni Paesi lo devono affrontare, serve la riconciliazione. Sosteniamo il dialogo Pristina-Belgrado, e la Croazia è stata fra i primi a riconoscere il Kosovo. Per Nord Macedonia e Albania sosteniamo l'avvio dei negoziati", ha detto ancora Radman. Riguardo alla Bosnia Erzegovina, Radman ha osservato che è "più vulnerabile". "Ha bisogno di più attenzione per il suo cammino europeo, è un Paese multietnico e occorre riconoscere i tre popoli costituenti. Ora i leader devono cambiare legge elettorale per assicurare una rappresentazione politica legittima", ha osservato il capo della diplomazia di Zagabria. (Seb)