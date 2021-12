Ue-Usa: Sassoli con Pelosi, ottima discussione su vaccini e cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha avuto "un'ottima discussione oggi con la speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi". Su Twitter, Sassoli ha evidenziato che "in questi tempi difficili, una stretta relazione economica e di sicurezza tra l'Ue e gli Usa è vitale per il mondo". "Abbiamo concordato sulla necessità di fare di più per aiutare le nazioni in via di sviluppo ad accedere ai vaccini e gestire gli effetti del cambiamento climatico", ha aggiunto Sassoli. (Beb)