Editoria: Cairo (Rcs Mediagroup), governo faccia di più per il settore che è veicolo di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia i mezzi di informazione hanno dedicato molto tempo e risorse al problema del Covid: il governo sta iniziando a fare qualcosa per sostenere il settore, che è in un momento di difficoltà strutturale precedente la pandemia, che lo ha tuttavia accelerato. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e Rcs Mediagroup, intervenendo oggi alla convention “Il mondo nuovo” organizzata oggi a Roma dalla Fondazione Guido Carli. “Credo che il governo debba fare di più rispetto a quanto già fatto, per un settore come l’editoria che rappresenta un grande veicolo di democrazia”, ha detto. (Rin)