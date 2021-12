Editoria: Cairo (Rcs Mediagroup), in futuro sarà molto ampia ma importante è che rimanga libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'editoria è un settore che sta attraversando una grande evoluzione con la trasformazione digitale, ma credo che in futuro sarà molto ampia: ci si potrà informare indipendentemente dal mezzo. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e Rcs Mediagroup, intervenendo oggi alla convention “Il mondo nuovo” organizzata oggi a Roma dalla Fondazione Guido Carli. “La cosa importante sarà continuare ad avere un’editoria libera e affidabile, che abbiamo visto in questo periodo essere molto importante per le persone”, ha detto. (Rin)