Recovery: Amendola a Padova e Venezia, impresa e ricerca insieme per rilanciare Paese

19 luglio 2021

- La Cà Foscari di Venezia e Padova sono state al centro della seconda giornata di appuntamenti del sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola in Veneto, quarta tappa del Road to Recovery. “Venezia ha il grande compito di diventare Capitale della Sostenibilità nel Green Deal europeo. L’Università Ca' Foscari e il suo acceleratore VeniSIA hanno una visione forte e meritano tutto il supporto necessario per proseguire nel cammino intrapreso: biotecnologie e agritech ci porteranno verso un modello d’impresa sempre più sostenibile”, ha commentato Amendola, secondo quanto riferito in una nota, a margine della visita all’Ateneo e all’incubatore VeniSIA, accompagnato dal professore Carlo Bagnoli e dal Prorettore Gaetano Zilio Grandi. (segue) (Res)