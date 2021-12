I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: partito Echaab e sindacato Ugtt si oppongono al potere decisionale unilaterale di Saied - Il movimento popolare (Echaab, di sinistra) e l'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt) in Tunisia si oppongono al processo decisionale unilaterale del presidente, Kais Saied, sul futuro del Paese e sottolineano la necessità di determinare la durata delle misure eccezionali. Lo ha affermato Zouhair Maghzaoui, segretario generale del partito Echaab in una dichiarazione all'agenzia di stampa ufficiale "Tap" al termine di un incontro avvenuto oggi presso sede del sindacato Ugtt con il segretario generale Noureddine Taboubi. Finora il partito Echaab, che si oppone agli islamisti, ha sostenuto le misure adottate dal capo dello Stato il 25 luglio scorso, ma nel recente passato sta criticando le decisioni di Saied. Maghzaoui ha precisato che l'incontro ha sottolineato la necessità di determinare le tempistiche delle misure eccezionali oltre ad affrontare tutte le deviazioni registrate in queste misure e che sono diverse da quelle espresse dal popolo tunisino. Inoltre, hanno discusso dei modi per unificare le posizioni sulla crisi economica e politica e proporre soluzioni per uscirne. Il segretario di Echaab ha sottolineato che il partito continuerà a coordinare le posizioni e terrà incontri con le forze nazionali, tra cui un nuovo incontro la settimana prossima con il sindacato Ugtt al fine di unificare ulteriormente le posizioni in merito alle misure del 25 luglio, soprattutto dopo "il rallentamento notato nell'attuazione delle riforme politiche, economiche e sociali e l'apertura di fascicoli di corruzione". (segue) (Res)