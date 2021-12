I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Med Forum: Di Maio, l’obiettivo in Libia è arrivare a elezioni riconosciute da tutti - L’Italia e la Comunità internazionale stanno lavorando affinché il 24 dicembre possano esserci in Libia “elezioni riconosciute da tutti”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa a margine dei lavori dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “In Libia abbiamo lavorato sulle parti libiche per due anni e mezzo e i progressi si sono visti. Nel settembre-ottobre 2019 andavo in Libia con le bombe che cadevano sugli aeroporti libici, ora stiamo discutendo di come organizzare le elezioni: il multilateralismo ha portato a dei risultati importanti e l’Italia ci ha sempre creduto”, ha detto Di Maio, dicendosi fiducioso sull’obiettivo di arrivare a “elezioni riconosciute da tutti”. (Res)