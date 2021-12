I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Med Forum: portavoce presidenziale Turchia Kalin, "comunità internazionale ha fallito in Siria" - La comunità internazionale ha fallito in Siria, mancando di adempiere ai propri doveri nei confronti dei rifugiati siriani e dell’opposizione al presidente Bashar al Assad. Lo ha detto Ibrahim Kalin, il portavoce presidenziale della Turchia, intervenendo al Panel "Gli equilibri di potere nella regione Mena e il futuro dell'impegno americano" dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. "La comunità internazionale ha mancato di adempiere ai propri doveri nei confronti dei rifugiati siriani: il mondo, dopo dieci anni di conflitto, ha distolto l’attenzione per guardare da altre parti", ha detto Kalin, specificando che "la crisi dei rifugiati non si risolverà magicamente. Tutti si aspettavano un maggiore impegno dagli Stati Uniti, visto che sono la maggiore potenza globale, ma appaiono riluttanti nell’affrontare la questione". Infine, Kalin ha anche commentato quelle che, secondo lui, sono le criticità del processo di pace di Ginevra (le trattative tra le forze del presidente della Siria Bashar al Assad e le forze dell’opposizione, sotto l'egida delle Nazioni unite): "Il processo di pace di Ginevra è disfunzionale, lo è a causa della testardaggine delle posizioni di Assad e dei suoi alleati, in primis l’Iran ma anche la Russia. Noi (la Turchia) stiamo facendo il possibile ad Astana ma non è facile senza l’aiuto della comunità internazionale, esattamente come nell’ambito della crisi dei rifugiati, dove facciamo più degli altri Paesi e continueremo a farlo visto che siamo consapevoli che i siriani non vengono in Turchia per piacere ma perché scappano dalle bombe e dalla repressione di Assad". (segue) (Res)