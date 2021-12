I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Med Forum: ministro Risorse idriche Iraq, cambiamenti climatici sta già colpendo il nostro Paese - Nonostante ogni Paese abbia il diritto di usufruire delle risorse idriche presenti sul proprio territorio, i corsi d’acqua non conoscono confini. Lo ha detto Mahdi Rasheed Al Hamdani, ministro delle Risorse idriche dell’Iraq, intervenendo al Panel "Energia pulita per tutti: opportunità di cooperazione nella regione Mena" organizzato oggi nell'ambito dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. "Il cambiamento climatico è un problema per tutto il mondo, ma noi (l’Iraq) stiamo osservando diversi effetti nel nostro Paese, adesso", ha dichiarato il ministro. "In Iraq così come in molti altri Stati dell’area, stiamo assistendo a siccità, uragani, tempeste di sabbia e altre catastrofi che colpiscono prima di tutto la popolazione civile", ha aggiunto il ministro. Secondo Al Hamdani, la soluzione sarebbe "lavorare tutti insieme nel contesto internazionale: non abbiamo un accordo internazionale per la distribuzione e condivisione delle acque". Il riferimento del ministro è in particolare ai Paesi confinanti, tra cui l'Iran, con il quale Baghdad ha avuto più di una disputa inerente alle risorse idriche in passato. Infatti, nell’ultimo mese, l’Iraq ha deciso di citare l’Iran presso la Corte internazionale di giustizia per le dispute sulla crisi idrica che sta colpendo la regione dal momento che Teheran ha costruito dighe su alcuni affluenti del Tigri deviandone i corsi. La Banca mondiale, invece, ha avvertito che l'Iraq potrebbe subire un calo del 20 per cento delle sue risorse idriche entro il 2050 a causa del cambiamento climatico, con conseguenze economiche e sociali. "La cooperazione che cerchiamo dovrebbe nascere da un accordo comune dal momento che la condivisione dell’acqua necessita coordinazione tra le parti coinvolte: Iran, Turchia e altri Paesi dovrebbero elaborare le proprie aspettative e necessità per quanto riguarda le risorse idriche utilizzabili nei prossimi anni, in modo da poter elaborare insieme un piano comune di ripartizione delle acque". Secondo il ministro Al Hamdani, questo è l’unico modo per evitare che "l’acqua diventi una fonte di conflitti negli anni a venire". (segue) (Res)