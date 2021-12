I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Med Forum: ministro Esteri Giordania Safadi, cooperazione con Egitto e Iraq è un modello regionale - La cooperazione tra Giordania, Egitto ed Iraq rappresenta un modello per la regione. Lo ha detto Ayman Safadi, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri della Giordania, in occasione della VII edizione dei Med Dialogues, l’annuale appuntamento promosso dal ministero degli Esteri e dall’Ispi, in corso oggi a Roma. “Sostenere la stabilità irachena è una priorità per noi. Conosciamo il prezzo che il mondo intero ha pagato per l’’invasione’ dello Stato islamico”, ha proseguito Safadi, sottolineando la necessità di migliorare le condizioni di vita delle persone e consolidare la sicurezza attraverso il processo politico. “Crediamo che la nostra regione possa offrirà anche molte opportunità e la Giordania vuole contribuire nei processi regionali”, ha affermato il ministro. (segue) (Res)