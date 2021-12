I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Macron, necessaria "dinamica più larga" su negoziazioni nucleare - È necessario applicare una "dinamica più larga" alle negoziazioni sul nucleare iraniano con i Pesi della regione. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, a margine di una visita a Dubai, prima tappa del tour che toccherà anche Qatar e Arabia Saudita. "È molto difficile trovare un accordo se i Paesi del Golfo, Israele e tutti quelle che sono direttamente implicati nella loro sicurezza non ne fanno parte", ha affermato il presidente. C'è consapevolezza "del fatto che non discutere e non cercare di ritrovare un quadro, sia sul nucleare che sui temi regionali, indebolisce tutti ed è un fattore di aumento della conflittualità", ha detto Macron. Il presidente francese ha poi evocato l'importanza di "implicare in questa discussione l'insieme dei membri del P5", formato che include Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Russia Francia, al quale si aggiunge anche la Germania. (segue) (Res)