I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

- Libano: si è dimesso il ministro dell'Informazione Kordahi - Un mese dopo aver provocato una crisi diplomatica con le monarchie del Golfo in seguito alle sue dichiarazioni ostili contro la guerra in Yemen, il ministro libanese dell'Informazione, Georges Kordahi, ha annunciato oggi le sue dimissioni. Gli interessi del Libano e dei libanesi vengono prima di tutto, soprattutto i miei interessi personali, ha detto il ministro durante una conferenza stampa presso il ministero dell'Informazione, indetta per spiegare le ragioni che hanno motivato questa decisione, che fino ad allora aveva respinto. Il ministro ha confermato di presentare le sue dimissioni "alla luce dei nuovi sviluppi", a seguito di una richiesta in tal senso espressa dalla Francia, proprio mentre il presidente francese, Emmanuel Macron, si trova in visita in alcuni Paesi del Golfo e dovrebbe incontrare oggi il principe ereditario saudita, Mohammad ben Salman. Le dimissioni di Kordahi "giungono quindi al momento giusto per fornire argomenti al presidente francese per incitare il suo interlocutore saudita a frenare la sua politica punitiva nei confronti del Libano", evidenzia il quotidiano libanese "L'Orient le jour". "I francesi volevano che mi dimettessi prima della visita di Macron in Arabia Saudita, in quanto ciò può aiutare ad avviare un dialogo con i funzionari sauditi", ha aggiunto. (Res)