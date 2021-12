I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: ok a uso gratuito immobile per Casa delle donne, assessore Patrimonio "dono a città" - Il dipartimento Patrimonio di Roma Capitale ha sottoscritto il documento per il comodato d’uso gratuito dell'immobile di via della Lungara alla Casa Internazionale delle donne”. Lo riferisce su Facebook l'assessore al Patrimonio di Roma, Tobia Zevi. “Il periodo di Natale si distingue dagli altri per la gioia con cui si ricevono e si fanno doni ad amici e parenti. Oggi, come promesso dal sindaco Roberto Gualtieri e anche grazie al parlamento italiano, il dipartimento Patrimonio di Roma Capitale ha messo nero su bianco il comodato d’uso gratuito alla Casa internazionale delle donne - scrive Zevi -. È un regalo in anticipo per Roma, che continuerà ad accogliere un presidio sociale fondamentale per le pari opportunità, in difesa dei diritti e contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere. Durante il periodo peggiore del Covid-19, il terzo settore ha aiutato persone in difficoltà, presidiando il territorio e, talvolta, colmando i vuoti lasciati dalla politica. Oggi è un bella giornata, e mi fa piacere festeggiarla da assessore al Patrimonio sorridendo insieme alla straordinaria Maura Cossutta". (segue) (Rer)