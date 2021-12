I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: attesi tra i 15 e i 20 mila migranti espulsi dagli Stati Uniti - Tra i 15 e i 20 mila migranti saranno espulsi dagli Stati Uniti in Messico a partire da lunedì 6 dicembre, sulla base dell’accordo raggiunto con Washington per ripristinare un programma Remain in Mexico (Resta in Messico), piano di rimpatrio di migranti che era stato varato la prima volta dall’ex presidente Donald Trump nel 2019. Lo rende noto l’istituto messicano Colegio de la Frontera Norte. Secondo quanto riferisce la stampa messicana i migranti saranno accolti in sette punti di frontiera: San Diego-Tijuana, Calexico-Mexicali, Nogales-Tucson, El Paso-Ciudad Juárez, Eagle Pass-Piedras Negras, Laredo-Nuevo Laredo e Brownsville-Matamoros. Il ministero degli Esteri del Messico ha riferito che gli Usa hanno accolto le preoccupazioni di carattere umanitario del Messico, come la necessità di “maggiori risorse per alberghi e organizzazioni internazionali, protezione per i gruppi vulnerabili, capacità di alberghi e l’applicazione di misure contro il Covid-19". (segue) (Res)