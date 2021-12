© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina-Russia: imprenditori russi in missione a Buenos Aires - Una delegazione di funzionari ed imprenditori russi di alto livello guidata dal direttore del Fondo sovrano di investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, sarà a partire da lunedì in Argentina con l'obiettivo di studiare la possibilità di investimenti nel Paese. L'informazione, anticipata in questi giorni da alcuni media locali, è stata confermata ad "Agenzia Nova" da fonti del governo di Buenos Aires. Nel corso del soggiorno argentino che durerà fino al 10 dicembre, Dmitriev si incontrerà con il presidente Alberto Fernandez e con i ministri dell'Economia, Martin Guzman, e dello Sviluppo produttivo, Matias Kulfas, e sarà accompagnato da autorità della banca russa Sovcombank e da rappresentanti di 38 imprese di diversi settori, dal finanziario, all'estrattivo, all'industriale. Tra queste le compagnie Quiwi Plc e Rtp Global (finanza); Solway e Aterra Capital (miniere); Russian Railways e Transmashholding (ferrovie); Severstal (siderurgica). (segue) (Res)