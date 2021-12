© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uruguay: Fmi, crescita del Pil al 3,4 per cento nel 2021 - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato per l'Uruguay una crescita del Pil del 3,4 per cento nel 2021 e del 3,2 per cento nel 2022. E' quanto si legge nel rapporto conclusivo emesso al termine delle consultazioni sull'Articolo IV dello Statuto del Fmi dove si evidenzia la tenuta generale del Paese a livello macroeconomico nonostante il calo del Pil del 5,9 per cento sofferto nel 2020. "L'attività economica sta guadagnando forza dopo una efficace campagna di vaccinazione che ha permesso la rapida riapertura dei settori ad alta intensità di contatto. Anche i prezzi elevati delle materie prime stanno sostenendo una ripresa su vasta scala", si legge nel rapporto. I tecnici dell'istituzione multilaterale prevedono inoltre per il 2021 un'inflazione al 7,2 per cento e del 5,8 per il 2022. (segue) (Res)