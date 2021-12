I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: niente rinnovo del visto, rientro anticipato per gli osservatori Ue - I membri della Missione di osservatori (Moe) dell'Unione Europea alle elezioni del 21 novembre lasceranno Caracas in anticipo di una settimana rispetto al previsto a causa del mancato rinnovo dei visti da parte del governo del Venezuela. Lo riferiscono fonti di "Agenzia Nova" segnalando che gli ultimi componenti della missione - secondo accordi con il Consiglio nazionale elettorale (Cne) - sarebbero dovuti partire il 13 dicembre e non, come confermato oggi, domenica 5. Al termine del lavoro di osservazione, la Moe aveva prodotto un rapporto preliminare nel quale, pur individuando miglioramenti nei vari aspetti del processo elettorale, tornava ad evidenziare alcuni problemi tra cui il mancato rispetto della separazione dei poteri. Il presidente Nicolas Maduro, che il giorno delle elezioni aveva elogiato il lavoro "all'altezza" dei tecnici, ha nei giorni successivi definito quella dell'Ue una missione di "spie" giunte nel Paese per "infangare il processo elettorale". (segue) (Res)