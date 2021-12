I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro sempre contrario al vaccino, "lasciatemi morire" - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato nuovamente di non essere vaccinato contro la Covid-19 e di non aver intenzione di farlo. "Vedo sui social che molte persone di sinistra vogliono la mia morte. Se volete la mia morte, perché continuate a chiedermi di vaccinarmi? Lasciami morire, è un mio problema, okay?", ha detto il capo dello stato nel corso di una trasmissione in diretta su Facebook, sottolineando che i vaccini sono sperimentali e che essendo già stato contagiato dal virus sarebbe più immune. Il presidente ha dichiarato di essere risultato positivo alla Covid-19 nel luglio dello scorso anno. Nel corso dell'intervento Bolsonaro ha anche sollevato dubbi in merito alla possibile richiesta di autorizzazione alla vaccinazione di bambini tra i 6 mesi e i cinque anni da parte della casa farmaceutica statunitense Pfzer. (Res)