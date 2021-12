Spagna: governo presenta nuova strategia nazionale di salute mentale 2022-2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute spagnolo ha presentato per la prima volta dopo 12 anni la nuova strategia nazionale di salute mentale approvata ieri con il voto favorevole di tutte le regioni. La ministra della Salute, Carolina Darias, ha difeso questa "tabella di marcia" nel contesto di una pandemia in cui "molto è stato detto circa l'impatto sui sistemi sanitari, l'economia e la società, ma poco sulla salute mentale", nonostante il fatto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che entro il 2030 sarà la prima causa di disabilità nel mondo. Il piano durerà dal 2022 al 2026 e sarà dotato di 100 milioni di euro complessivi. Una delle misure principali è la creazione di una linea telefonica di assistenza diretta 24 ore su 24 contro i suicidi, prima causa di morte innaturale in Spagna con 3.941 casi ne 2020. La nuova strategia include il miglioramento dell'accesso ai servizi di salute mentale per le persone con comportamenti suicidi e mira a promuovere la formazione dei professionisti per rilevare il rischio, completare una diagnosi adeguata e migliorare l'approccio al comportamento suicida. La strategia si basa su 10 pilastri: autonomia e diritti dei pazienti con un'assistenza centrata sulla persona, promozione della salute mentale e prevenzione dei suoi problemi, individuazione precoce e attenzione ai comportamenti suicidi, assistenza comunitaria, attenzione ai bambini e agli adolescenti, assistenza e intervento alle famiglie, coordinamento interistituzionale, partecipazione dei cittadini, formazione e ricerca, innovazione. (Spm)