Agroalimentare: Gualtieri, Car sarà più grande polo del cibo in Europa

- Il Car diventerà uno dei principali poli europei internazionali nelle pratiche della cultura del cibo. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione del progetto di ampliamento del Centro agroalimentare Roma e firma del protocollo per l'approvazione dell'accordo di insediamento e sviluppo tra Regione Lazio, Città di Guidonia Montecelio e Città Metropolitana di Roma. "È un grande piacere per me sottoscrivere questo protocollo per migliorare questa infrastruttura strategica e innovativa, soprattutto perché si tratta della distribuzione del cibo - ha aggiunto il sindaco -. Una infrastruttura innovativa: quindi valorizzarla e rafforzarla con un progetto ambizioso è una iniziativa giusta. Con questo protocollo candidiamo il Car a diventare uno dei principali poli europei internazionali nelle pratiche della cultura del cibo. Sosterremo ovviamente questo progetto. Il Car - ha sottolineato Gualtieri - è già una struttura di eccellenza che garantisce cibo fresco di qualità nei negozi e nelle tavole dei romani, questo progetto di sviluppo ne farà uno dei più grandi hub del cibo d'Europa. Sarà un progetto che porterà posti di lavoro e migliorerà ancora di più la qualità del cibo", ha concluso il sindaco(Rer)