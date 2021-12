Roma: presidente Municipio XV, finalmente sarà riaperta la stazione di Vigna Clara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di lavoro, sia nella vecchia consiliatura tra il 2013 al 2016, che in opposizione negli ultimi cinque anni, finalmente questa mattina è arrivata la notizia tanto attesa, che stabilisce i termini entro i quali sarà riaperta la Stazione di Vigna Clara. Un grande traguardo, annunciato dall'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, che ha confermato la riapertura entro marzo 2022". Così in una nota, il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. (segue) (Com)